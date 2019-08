"Amacımız yurtlarımızın kalitesini her geçen gün artırmak"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan 700 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Amacımız, yurtlarımızın kalitesini, güvenliğini ve huzur ortamını her geçen gün artırmak." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Vezneciler'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı açıklamada, "Her şey gençler için. Gençler yarınları şekillendirecek ve bu ülkede söz sahibi olacak. Ülkemizin dört bir yanında 750'ye yakın yurdumuz var. Yurtlarda kalan 700 bine yakın öğrencimiz var. Artan yurt kapasitesiyle sayımız da her geçen gün artmakta. Bizim amacımız yurtlarımızın kalitesini, güvenliğini ve huzur ortamını her geçen gün artırmak. Bunu sağladığımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gençlerin huzuruna, mutluluğuna ve yarınlara bakışına çok önem verdiklerinin altını çizen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrencilerimizin bize söyledikleri, ailelerinden duyduklarımız bizleri mutlu ediyor. Gençlerimiz, yurtlarımızı o kadar çok seviyor ki açıkçası yaz tatillerinde bile yurtlarımızda kalmak isteyen gençlerimiz var. Bu anlamda geldiğimiz nokta gerek kapasite gerekse de yurtların güvenliği, temizliği ve ortamı açısından mutluluk verici." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da en genç nüfusa sahip ülkeyiz. 20 milyona yakın genç nüfusumuz var. Bu, önemli bir güç ve imkan demek. Gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bunun için hem Bakanlık olarak hem kabinemizin diğer üyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki gençliğe çok önem veriyor. Gençlere çok değer veriyor. Seçme ve seçilme yaşıyla ilgili yapılan düzenleme bunun en somut örneklerden biri."





- "Zincir otellerle rekabet edeceğimize inanıyoruz"





Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarının sunulan imkanlar açısından büyük otellerle rekabet edeceğine inandığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında yaklaşık 180 bin yurt kapasitesi vardı. Şu an 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu, gerçekten bir devrimi ortaya koyuyor. Yurtlarımızın, standartları açısından otel konforuyla ciddi anlamda rekabet edeceğine inanıyoruz. Zincir otellerle rekabet edeceğimize inanıyoruz. Bunu sadece biz değil, hem öğrencilerimiz hem de dışarıdan bu konuyu bilenler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte vizyonu bize ciddi anlamda güç veriyor. İnşallah yurtlarımızın standartlarını daha yukarılara taşıyacağız. Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayıncaya kadar yurtlarımızın kapasitelerini artıracağız."





- "Yurtlarımız sadece gençlerin değil ailelerin de yuvası"





Öğrenci yurtlarında aile ortamı bulunduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurtlarımızı ziyaret ediyorum. Kardeşlerimizle hasbihal ediyoruz. Zaman zaman onların düşüncelerini alıyoruz. Önerileriyle ve eleştirileriyle bize katkı sağlıyorlar. Gençlerimizle yurtlarda olan birlikteliklerimiz, sohbetlerimiz ve beraberliklerimiz devam edecek. Tabii ki gençlerimizin sadece barınma ihtiyaçlarını değil, en güzel şekliyle beslenme ihtiyaçları da var yurtlarımızda. Hakikaten dört dörtlük bir menümüz var. Bunun yanında yurtlarımızda kültür ve sanat boyutuyla, kişisel gelişimle, dil eğitimiyle, söyleşilerle ve konserlerle desteklediğimiz bir süreç var. Bu da yurtlarımızı hakikaten ikinci bir üniversite kılıyor."

Öğrencilerin yurtlarda edindikleri dostluğu geleceğe güçlü bir şekilde taşıdıklarını ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bu çerçevede hem gençlerimize hem de değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Gençlerle olan irtibatımız daha güçlü bir şekilde devam edecek. Burası sadece gençlerimizin değil ailelerimizin de yuvasıdır. Ailelerimize, istedikleri zaman gençlerimizi görmek, ortamlarını bizzat yaşamak için kapılarımız her zaman açıktır. Hem ben hem de arkadaşlarım, ailelerle olan irtibatımızı sürekli bir şekilde tutmayı düşünüyoruz. Aileler yavrularını bizlere emanet ediyor. Biz de ailelerini aratmayacak bir şekilde onlara o şefkati ve sıcaklığı sunma yolunda tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ben bu vesile ile Kredi Yurtlar Kurumuyla ilgili tüm çalışma arkadaşlarıma, Bakanlıktaki mesai arkadaşlarıma, Kredi ve Yurtlar Kurumundaki temizlik görevlisinden güvenliğine ve yöneticisine kadar tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Bu akademik yılda da tüm öğrencilerimizi aile şefkati ve sıcaklıklığıyla karşılayacağız. Onlara en güzel şekilde hep birlikte hizmet edeceğiz. Onlar da bizleri yarın başarılarıları ve ülkemiz için gerçekleştirecekleri katkılarla en güzel şekliyle temsil edecekler."