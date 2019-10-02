Aman Union'un yıllık genel toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank'ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) 10'uncu Yıllık Genel Toplantısı Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleştirildi.



Türk Eximbank açıklamasına göre, bankanın kurucu üyelerinden olduğu ve 2018 yılı başından bu yana Genel Sekretarya görevini üstlendiği Aman Union'un 10. Yıllık Genel Toplantısı, 30 Eylül-2 Ekim'de Türk Eximbank'ın organizasyonu ve Umman'ın resmi ihracat destek kuruluşu Credit Oman'ın ev sahipliğinde Muskat'ta yapıldı.



Toplantıya Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin başkanlığındaki Türk Eximbank heyeti katılım sağladı.



İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ve Arap Yatırım ve İhracat Kredi Garanti Kuruluşu (Dhaman) üyesi ülkelerin ihracat destek kuruluşlarının girişimi ile 2009'da kurulan ve 25 ülkeden 43 üyesi bulunan Aman Union’ın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü olması nedeniyle özel öneme sahip bu yılki yıIlık toplantı kapsamında birliğin 19'uncu İcra Kurulu Toplantısı ile 10'uncu Genel Kurul Toplantısı da yapıldı.

Toplantının Birlik Genel Sekreteri sıfatıyla Gültekin’in başkanlığını yaptığı ilk oturumunda söz alan üye kuruluşların temsilcileri, dünya ticaretinde ve sektörde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde karşılaştıkları zorlukları ve Aman Union ile birlik üyesi kuruluşların bu zorlukların aşılmasında oynayabilecekleri roller hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Üye kuruluşların yıl içerisindeki performanslarının da değerlendirildiği toplantıda ayrıca "reasürans" ve "kredi enformasyonu" gibi başlıklar hakkında gerçekleştirilen oturumların yanı sıra Türk Eximbank yetkililerinin de konuşmacı olarak katıldığı "Aman Union Üyeleri Arası İşbirliği" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Genel Sekretarya görevinin yürütüldüğü iki yıl boyunca birliğe sekiz yeni üye kazandırılması ve Offenburg Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda Aman Union üyesi kuruluşların çalışanlarına online eğitim sağlanması projesinin 2019 yılında hayata geçirilmesi gibi başarılara imza atan Türk Eximbank, görev süresinin sona ermesi sonucunda sekretaryayı diğer bir üye kuruluş olan Dhaman'a devretti.







- "Gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz"







Açıklamada Aman Union Yıllık Toplantısı'nda gerçekleştirdiği açılış konuşmasına yer verilen Gültekin, İslam ülkelerinin hem birbirleriyle, hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki iş birliği olanaklarının artırılmasında Aman Union'ın rolüne değindi.



Gültekin, büyük bir özveri ile üstlendikleri Aman Union Sekretaryası görevi süresince kaydedilen gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu, Türk Eximbank'ın bundan sonra da birliğin bilinirliği ile mevcut üye sayısının artırılmasına ve bölge coğrafyasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

