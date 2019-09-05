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Amanoslar'da 15 bin kök Hint keneviri ele geçirdi
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,...
Genel 05.09.2019, 11:55 05.09.2019, 13:13
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları eteklerindeki Batıayaz Mahallesi kırsalında Hint keneviri tespit etti.
Ormanlık alan içerisine ekilmiş toplam 15 bin kök kenevir, ekiplerce toplanarak imha edildi.
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