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Amanoslar'da 15 bin kök Hint keneviri ele geçirdi
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,...
Genel 05.09.2019, 11:55
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi.
Ormanlık alan içerisine ekilmiş toplam 15 bin kök kenevir, ekiplerce toplanarak imha edildi.
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