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Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu
- 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Genel 29.08.2019, 09:24
AMASYA (AA) - Amasya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Polis, önceki gün Samsun ile Şanlıurfa'da belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak şüphelileri takip etmiş, düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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