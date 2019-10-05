Amasya’da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi öldü.Esençay köyünde Abidin Ünsal, 60 KY 582 plakalı traktörüyle tarlasına gübre taşıdığı sırada traktörde bulunan Ömer Kara (65) dengesini kaybederek...
Genel 05.10.2019, 21:38
AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen kişi öldü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Kara'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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