Amazon'un kurucusu Bezos Kaşıkçı anmasında
- Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledilişinin birinci yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen anma etkinliğine, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı
İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.
Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı." dedi.
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