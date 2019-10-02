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Ambulans sürücüsünden örnek davranış

Şanlıurfa'da görevden dönen ambulans sürücüsü, yolun karşısına geçmekte zorlanan engelliyi görünce trafiği durdurdu. Sürücünün, engelli kişinin karşıya geçmesine yardım ettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Genel 02.10.2019, 15:18 02.10.2019, 15:39
Ambulans sürücüsünden örnek davranış
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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görevden dönen ambulans sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye trafiği durdurarak yardımcı oldu.

Bir hastayı Siverek Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ambulansı sürücüsü Fikret Uğurlu, dönüşte Ayvanat Mahallesi 25. Cadde'de karşıya geçmeye çalışan engelliyi fark etti.

Ambulansı yol kenarına park eden Uğurlu, diğer araçları da durdurup engelliyi yolun karşısına geçirdi.

Yaşananlar, durdurulan bir araçtaki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

- "Herkesin yapması gerekeni yaptım"

Ambulans sürücüsü Fikret Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın durumunu görünce duyarsız kalamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastayı bıraktıktan sonra istasyona dönerken cadde kenarında engelli bir vatandaşı karşıya geçmeye çalışırken gördüm. Önümde seyir halinde olan araçların durmadığını görünce ambulansı durdurdum. Ekip arkadaşlarımdan izin aldıktan sonra yardımcı olmaya çalıştım. Aslında bu herkesin yapması gereken bir davranış. Herkesin yapması gerekeni yaptım. Vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Umarım örnek olabilmişimdir."

Mesai arkadaşları da Uğurlu'yu duyarlı davranışından dolayı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ambulans sürücüsü #engelli vatandaş #siverek #Şanlıurfa #yardım
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