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Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
- Anadolu'nun zengin kültürel yapısını danslarla yansıtan tiyatral gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Genel 05.09.2019, 00:01
KASTAMONU (AA) - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Kastamonu'da sevenleriyle bir araya geldi.
Gazi Stadı'nda, "Kastamonu Entegre 50. Yıl Buluşması" kapsamında düzenlenen program Ziynet Sali konseri ile başladı. Konserin ardından Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne aldı.
Doğu ile Batı kültürlerinin harmanlanarak müzikler eşliğinde dans figürlerinin yansıtıldığı gecede, halk danslarıyla beraber bale ve modern dans performansları da sergilendi.
Kastamonu Entegre organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan dans topluluğu, uzun süre alkışlandı.
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