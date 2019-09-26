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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar

- Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi - Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi

Genel 26.09.2019, 19:41
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
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GAZİANTEP (AA) - Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Bakanlar Kasapoğlu ve Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.

Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

6 bin 500 seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarı da takımlarını destekledi.

#35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası #anadolu efes #basketbol #Fenerbahçe Beko
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