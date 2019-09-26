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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
- Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi - Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi
Genel 26.09.2019, 19:41
GAZİANTEP (AA) - Basketbolda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya, sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
6 bin 500 seyirci kapasiteli salonda taraftarların büyük çoğunluğunu Fenerbahçeliler oluşturdu.
Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarı da takımlarını destekledi.
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