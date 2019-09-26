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Anadolu Efes kupasını aldı

- 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı

Genel 26.09.2019, 21:40
Anadolu Efes kupasını aldı
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GAZİANTEP (AA) - Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Gaziantep Şahinbey Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti.

Lacivert-beyazlı oyunculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12. kez kazanan Anadolu Efes'te oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon seçildi. Simon'a ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

#35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası #ADALET Bakanı Abdülhamit Gül #anadolu efes #basketbol #Fenerbahçe Beko #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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