Anadolu Farm firması yönetici ve üyelerinin yargılandığı dava
- İnternetten sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi
KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre Kılıç, Yusuf Özkan ve İbrahim Kartal ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık İsa Karademir, savunmasında, şirketle ilgili yasal süreç başladıktan sonra yetkililere bilgi vermek için yurt dışından geldiğini ve dolandırıcılık amacının olmadığını ileri sürdü.
Şirketin hesaplarına el konulunca alacağı olanları mağdur etmemek için elinden geleni yaptığını iddia eden Karademir, "Alacakları dağıtabilmek adına yeni banka hesapları açtım, arkadaşlarımın hesaplarını kurtardım. Kimseyi mağdur etmemek için verdiğim çabalar şimdi dosyada suç olarak görülüyor." diye konuştu.
Tutuklu sanıklardan Yusuf Özkan ise şirketin 24 bayisinin bulunduğunu ve kendisinin de bu bayilerden birinin sahibi olduğunu söyledi.
Sanık İbrahim Kartal da üniversite son sınıftayken bu şirkette çalışıp ailesine yardım etme düşüncesindeyken şimdi tutuklu olduğunu ve hayatının alt üst olduğunu belirtti.
Tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin de yönetici olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanıkla ilgili iddialara yer veriliyor. 195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.
İddianamede, örgüt lideri olarak yer alan sanık Karademir hakkında, bu suçlardan bin 560 ila 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.
Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklar Fehmi Özakan, Remzi Türkmen ve Onur Tolga Yılmaz ilk duruşmada tahliye edilmişti.
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