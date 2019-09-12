Anadolu Mektebi öğrencileri “Cengiz Aytmatov“u anlattı

BİŞKEK (AA) - Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'nün başkanlığındaki lise ve üniversite öğrencileri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" panelinde dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u anlattı.

Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları yaptığı panele, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, müşavirler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, yazarlar, merhum Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova ve Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov'un yanı sıra akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tarafından ağırlanan heyetteki öğrenciler, Anadolu Mektebi’nin Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümüne ithafen “Yazar Okumaları” adıyla Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlediği ve 600’ü aşkın öğrencinin katıldığı etkinliklerde ödüle layık görülen gençlerden oluşuyor.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, panelde merhum Aytmatov'un eserlerin içeriğini anlatan Anadolu Mektebi öğrencilerinin kendisine hüznü ve mutluluğu bir arada yaşattıklarını söyledi.

"Günümüz gençliği çok şanslı" diyen Aytmatova, şöyle konuştu:

"Siz gençler, böyle bir zaman diliminde yaşadığınız için çok bahtlısınız. Aytmatov savaş döneminde yaşadı. Bir tarafta babamızın trajedisini yaşadık, bir tarafta savaşın zorluklarını atlatmaya gayret gösterdik. O dönem herkes için çok zor bir dönemdi. Okulunu bin bir zorlukla başarıyla bitirdi ancak zorlukları doğru değerlendirerek doğru yolda yürümeye kararlığını gösterdi. Okulunu başarıyla tamamladıktan sonra yazarlık işine başladı. Şimdi de zorluklar olabilir. Ben sizden ağabeyim Aytmatov'a benzeyerek zorlukların üstesinden gelmenizi ve hayatta kararlı bir şekilde yürümenizi istiyordum."

-Anadolu Mektebi öğrencileri Aytmatov'u tanımaktan mutlu

Öğrencilerden Şeyma Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytmatov'un kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, "Bişkek'te Aytmatov'un mezarını ziyaret ettik. Mezarında yakınımızı kaybetmiş gibi bir duygu yaşadık. Çok duygusal bir anı oldu." diye konuştu.

Anadolu Mektebi sayesinde Aytmatov'un eserleriyle tanıştığını söyleyen öğrenci Beydanur Kaya da Aytmatov'un eserlerinde anlattığı Kırgızistan'ın aynı olduğuna işaret ederek, Kırgızistan için, "Benim beklentilerimin üstünde masalsı bir ülke." dedi.

Mektebin okuma faaliyetlerinde okuma zevki aldığını dile getiren Muhammed Zeki Öztürk de okuma faaliyetlerine sımsıkı sarılarak Aytmatov'un tüm eserlerini okuduğunu ifade etti.

Sami Güçlü'nün 2012'de Sakarya Üniversitesinde başlattığı gönüllü faaliyeti kapsamında adını verdiği Anadolu Mektebi, yürüttüğü milli ve yerli yazarların eserlerinin okutulması projesi kapsamında Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserlerini öğrencilere okutulması ve gençliğin milli bilinçle yetişmesini amaçlıyor.