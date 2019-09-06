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Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ambalajlı su yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Genel 06.09.2019, 13:45 06.09.2019, 14:45
Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ambalajlı su yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Satılmış K. idaresindeki ambalajlı su yüklü 34 KL 7119 plakalı tır, Hereke gişeleri mevkisinde aniden önüne çıkan Zeliha Y'nin kullandığı 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan tırın devrilmesi üzerine otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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#ambalajlı su yüklü tır #Anadolu Otoyolu #araç kuyruğu #ulaşıma kapandı
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