Son Dakika
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri
ANALİZ - Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Kastamonu Belediyespor Çekya'ya gitti
Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi
Japonya'nın rengarenk kepenkleri
AB'den İran'a nükleer anlaşma uyarısı
Savaşta düşmana korku salan "Tülütabaklar"
"Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"
Adalet Bakanı yargı muhabirleriyle buluştu

Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor - Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

Genel 06.09.2019, 13:45
Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ambalajlı su yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Satılmış K. idaresindeki ambalajlı su yüklü 34 KL 7119 plakalı tır, Hereke gişeleri mevkisinde aniden önüne çıkan Zeliha Y'nin kullandığı 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan tırın devrilmesi üzerine otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

#ambalajlı su yüklü tır #Anadolu Otoyolu #araç kuyruğu #ulaşıma kapandı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@