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Anadolu Otoyolu'nda ambalajlı su yüklü tır devrildi
- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor - Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu
Genel 06.09.2019, 13:45
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ambalajlı su yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Satılmış K. idaresindeki ambalajlı su yüklü 34 KL 7119 plakalı tır, Hereke gişeleri mevkisinde aniden önüne çıkan Zeliha Y'nin kullandığı 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.
Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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