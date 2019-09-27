ÜSKÜP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" projesinin ilk yurtdışı buluşması Üsküp'te gerçekleştirildi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Üsküp Buluşması programının açılış töreni, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) Konferans Salonu'nda yapıldı.



Törene, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Serhat Kula, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, Ensar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki ile Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan liseli öğrenciler katıldı.



Şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları tanıtım videosu ile eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Haluk Dursun anısına hazırlanan video izlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili, yaptığı konuşmada, öğrenmeye istekli ve yeni zorluklarla başa çıkmaya hazırlıklı gençler arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bağlamda, kültür, bilim ve eğitimin, değişik ülkelerden genç insanlar arasında dostluklar ve güven oluşturmada büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim." dedi.



İsmaili, "Gençlerin de öğreneceği ve tartışacağı karşılıklı anlaşma ve iş birliğinin, yaşadığımız zamanın dinamikleri içerisinde yeni nesillerin karşılaştığı en karmaşık görevlerden ve zorluklardan biri olduğunu vurgulamak isterim. Sizlere gelecekte başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Bakanı Elvin Hasan ise "Şüphesiz ki Balkan ve Anadolu Yarımadası, Türk tarihi açısından da ayrı öneme sahiptir ve Türk milletinin daimi anavatanıdır. Bu iki coğrafyanın insanları ortak kültüre sahip ve günlük yaşantılarında çok sayıda benzerlik taşımaktadırlar. Ortak geçmişimiz olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı ülkede birlikte yaşadık." diye konuştu.

Ülkedeki Türklerin, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasında gönül bağı köprüsünü oluşturduğunu vurgulayan Hasan, "Bu topraklarda yetişen Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ise hepimizin gurur duyduğu, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış önemli bir şahsiyettir." açıklamasında bulundu.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Hekimoğlu ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, buluşmaların, merhum Haluk Dursun'un öncülüğünde başladığını anımsatarak, Dursun'un daha önceki 12 buluşmaya bizzat başkanlık ettiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki başarılı lise öğrencilerinin seçildiğini kaydeden Hekimoğlu, Türkiye'deki tarih ve kültür birliği ile milli birlik bilincini artırmak, gelecekte bu gençlerin iyi birer devlet adamı ve iyi birer vatandaş olmalarını sağlamak amacıyla projeye başladıklarını belirtti.

Buluşmaların 13'üncüsünü Üsküp'te düzenlediklerini dile getiren Hekimoğlu, "Bu proje sadece Türkiye için değil aynı zamanda gönül coğrafyamız için de çok kıymetli, zira, tarih ve kültür birliği dediğimiz zaman sadece Anadolu değil kültür coğrafyamız, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve İslam ülkeleri de bu işin içerisine katılacak derecede geniş bir kültür coğrafyasına sahibiz. Bu sebeple burada bulunmamız çok anlamlıdır." dedi.

Türkiye'den gelen gençlerin Kuzey Makedonya'daki akranlarıyla bir araya gelerek, düşüncelerini ve fikirlerini paylaşmalarının önemine işaret eden Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"Her uluslarası ilişkinin, her siyasi ilişkinin bireysel ilişkiden başladığını da dikkate alırsak istikbalde iki toplum arasında bölge arasında ve genel anlamda gönül coğrafyamız içerisindeki birliğimizi beraberliğimizi kuvvetlendirecek önemli bir faaliyet içerisindeyiz. Bu bizim için de kıymetli ama en önemli şey ülkemizin, gönlümüzün, gönül coğrafyamızın, milli birliğimizin Türkiye ve Balkan coğrafyasının birliği için kıymetli bir projedir."

Öte yandan, projeye katılanlardan İstanbul Kandilli Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Zehranur Keskin ise Üsküp'te Osmanlı eserlerini görmekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Program kapsamında Türkiyeli ve Kuzey Makedonyalı lise öğrencileri farklı alanlarda hazırladıkları sunumları gerçekleştirdi.

Akademisyen ve ağırlıklı olarak liseli öğrencilerden oluşan Türkiye heyeti, Kuzey Makedonya'nın farklı şehirleri ile Kosova'yı da ziyaret edecek.

