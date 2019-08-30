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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Genel 30.08.2019, 09:39 30.08.2019, 13:08
Büyük Zafer'in 97. yılı dönümü
Büyük Zafer'in 97. yılı dönümü

ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

Anıtkabir'e çocuklarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

- Nöbet değişimine ilgi

Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin nöbet değişimi ise büyük ilgi gördü.

Görevli askerlerin nöbet değişimi vatandaşlarca alkışlanırken, bazı vatandaşlar, Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların Anıtkabir ziyareti devam ediyor.

#30 Ağustos Zafer Bayramı #anıtkabir #ankara
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