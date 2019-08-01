Ankara, 10 Tarımsal Üründe Türkiye 1'incisi
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, başkentin, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım ili olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ankara, 10 tarımsal üründe ülkemizde 1'inci sırada yer alırken, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'nci, 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır" dedi.
ANKARA Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, başkentin, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım ili olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ankara, 10 tarımsal üründe ülkemizde 1'inci sırada yer alırken, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'nci, 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır" dedi.
Ankara'nın, arazi varlığıyla Türkiye'nin 2'nci büyük tarım kenti olduğunu belirten Korkmaz, "Ankara, 2 milyon dekar arazide yapılan tarımla tiftik ve soğan başta olmak üzere 10 tarımsal üründe ülkemizde 1'inci sırada yer alırken, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek 10 üründe 2'nci, 3 üründe ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Yine hayvansal üretimde 600 bine yaklaşan büyükbaş sayısı, 1,5 milyonu aşkın küçükbaş varlığı ile 'Türkiye'nin başkenti tarımın da başkenti' söylemini haklı çıkarmaktadır" diye konuştu.
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