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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Ankara Barosu'ndan RTÜK yönetmeliği için Danıştay'a dava

ANKARA Barosu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle...

Genel 06.08.2019, 12:05
Ankara Barosu'ndan RTÜK yönetmeliği için Danıştay'a dava
ANKARA Barosu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.
Ankara Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin, 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.
Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı. Dava dilekçesinde, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.

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