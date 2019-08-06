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Ankara Barosu'ndan RTÜK yönetmeliği için Danıştay'a dava
ANKARA Barosu, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle...
Genel 06.08.2019, 12:05
Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılmasına neden olacağı vurgulandı. Dava dilekçesinde, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.
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