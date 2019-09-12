Son Dakika
Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik terör saldırısı
Hain saldırının ardından operasyon başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi’ni telefonla aradı
KKTC’deki patlamalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
“Şer odaklarının hedefi, Erdoğan'ı siyasetten uzaklaştırmak“
Diyarbakır Kulp'ta hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı
"Faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz”
“CNN'in haberi, klasik propaganda“
SPK haftalık bülteni
Bakü-Kapıkule hızlı demir yolu projesinde sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek"

Genel 12.09.2019, 21:09 12.09.2019, 22:06

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğüne ait kullanılmayan taşınmazların satışına ilişkin başkanlık yazısı hukuk komisyonuna, bazı imar değişikliği planları ise imar komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda söz alan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçe ile ilgili taleplerini dile getirdi, parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilmesini talep etti. İlçede birçok insanın geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağladığına dikkati çeken Buran, Mansur Yavaş'a "sulu tarıma geçeceğiz" seçim vaadini hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilebileceğini ifade etti. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarım yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"İsteyen belediye başkanımız olursa protokol yapmak suretiyle devredeceğiz. Bu şekilde sağlıklı bir hizmet verilmesinin mümkün olmadığı görülüyor. Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek. Ayrıca hayvancılıkla ilgili de Halk Ekmek'in yöneticileri bugün belli oluyor. Bunu kamuoyuna Halk Market diye açıklamıştık."

#ankara #haberler ankara #Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@