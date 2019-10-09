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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü toplantısı yapıldı
Genel 09.10.2019, 19:01
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü toplantısı yapıldı.
Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında bugün toplandı. Ünal, önergelerin oylamasına başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Elmadağ Belediye Meclisi üyesi CHP'li Vahit Cansever'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.
Meclis'te partileri bulunan grup başkanları, Cansever için başsağlığı dileklerini ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik destek mesajlarını iletti.
Açıklamaların ardından ilgili komisyon raporlarının oylanmasıyla meclis oturumu son buldu.
Ünal, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.
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