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"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde
Barış Harekatı’na ilişkin asparagas habere gözaltı
İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
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