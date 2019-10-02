Ankara'da “Emzirme Danışma Timi“ standı açıldı

ANKARA (AA) - Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce açılan "Emzirme Danışmanlık Timi" standında, vatandaşlara anne sütünün önemi anlatıldı, lohusa şerbeti ikram edildi.

Emzirme Haftası kapsamında, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, burada yaptığı konuşmada, anne sütünün bebeğin ilk altı aydaki tüm ihtiyaçlarına cevap veren özel bir besin olduğunu söyledi.

Çağlar boyu insanların anne sütünün bebek beslenmesindeki önemini kabul ettiğinin altını çizen Meşe, bilim dünyasındaki çalışmaların da anne sütünün ne kadar önemli bir besin kaynağı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Meşe, doğum sonrasında mutlaka annelerin bebeklerini emzirmeleri gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emzirme süresince anne ile bebeğin sürekli temas halinde olmasının, bebeğin kendini güvende hissetmesini sağladığı, emzirilerek beslenen bebeklerin sinir sistemi gelişimlerinin daha iyi olduğu, emzirmenin psikomotor ve zihinsel gelişimi hızlandırdığı, zeka katsayısını yükselttiği, ileri dönemde okul başarısını artırdığı ve daha mutlu çocuklar olmalarına katkıda bulunduğu görülmüştür."

Bakanlık olarak, tüm bebeklerin yaşamını güvence altına alabilmek için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Meşe, bugün açılan stantlarla bu çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini aktardı.

Meşe, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Emzirme Danışmanlık Timi Projesi ile çeşitli nedenlerle bebeklerini emziremeyen annelerimize, profesyonel sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı verilmektedir. Doktor, hemşire, ebe, diyetisyen gibi sağlık personelinden oluşan Emzirme Danışmanlık Timi'ne vatandaşlarımız telefon hattıyla 7 gün 24 saat ulaşabilmektedir." diye konuştu.

- Uygun görüldüğünde annelere evlerinde de danışmanlık verilecek

Vatandaşların birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan emzirme danışmanlarına ve ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı aile hekimliklerinde bulunan "Emzirme Danışmanlığı Uygulama Rehberleri"ne yönlendirileceğini anlatan Meşe, uygun görüldüğünde annelerin evlerine de gidilerek danışmanlık verileceğini ifade etti.

Meşe, Ankara içinde doğum yapan annelere uygulama hakkında bilgi vermek için cep telefonlarına mesaj gönderileceğine değinerek, bugün başlayan uygulamanın Ankaralılara "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de anne sütünün eşsizliği ile ilgili eğitimler verildiğini ve emzirme danışmanlık stantları açıldığını dile getirerek, Ankara'da Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi ve ilçe, il müdürlüklerinde emzirme danışmanlıkları ile ilgili stantların bulunduğunu kaydetti.

Bu stantlarda deneyim eksikliği yaşayan annelere emzirme ile ilgili eğitimlerin verildiğinin altını çizen Gülüm, Ankara'nın 2010'dan beri "Bebek Dostu İl" unvanına sahip olduğunu anımsattı.