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Ankara'da kurban pazarında arife yoğunluğu

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında arife günü yoğunluk yaşandı. Yakacık Kurban Pazarı, bayram arifesinde yoğun ilgi gördü.

Genel 10.08.2019, 15:45 10.08.2019, 23:06
Ankara'da kurban pazarında arife yoğunluğu
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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında arife günü yoğunluk yaşandı.

Yakacık Kurban Pazarı, bayram arifesinde yoğun ilgi gördü. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticilerin çadırlarında hayvanları inceleyerek bütçelerine uyan kurbanlıkları aradı. Üreticiler kurbanlık maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle kârlı satış yapamadıklarını belirtirken, vatandaşlar ise fiyat yüksekliğinden şikayet etti.

Ankara'nın Bala ilçesinden pazara 26 hayvan getiren besici Murat Şengül, hayvanlardan birçoğunun elinde kaldığını söyledi. Şengül, "Bu yıl umduğumuzu bulamadık. Satışlarımız olmadı, hayvanlarımız elimizde kaldı. Şu anda bayağı sıkıntı içindeyiz. 3 tane satabildim. 23 tanesi duruyor şu anda. Umudumuz kalmadı.

Bu saatten sonra satış olacağını sanmıyorum. 19 senedir bu işi yapan bir insan olduğum halde kurban sayısında azalma olduğu halde satışlar olmadı. Maliyetler yüksek olduğu için hayvanımızı istediğimiz fiyata satamıyoruz" dedi.

Kars'tan Ankara'ya kurbanlık getiren üretici Osman Bingöl de bu yıl getirdiği hayvanların tamamına yakınını sattığını söyledi.

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