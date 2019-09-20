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Ankara'da öğrencilerden “küresel iklim değişikliği“ eylemi

Küresel iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için eylem yapan 6 bin öğrenci, hazırladıkları poster ve pankartlarla iklim değişikliğinin çevreye yönelik zararlarına karşı mesaj verdi

Genel 20.09.2019, 14:49 20.09.2019, 14:59
Ankara'da öğrencilerden “küresel iklim değişikliği“ eylemi
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ANKARA (AA) - Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı okullardan yaklaşık 6 bin öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı.

"Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrenciler, TED Ankara Koleji'nin İncek Kampüsü'nde bir araya geldi. Anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce öğrencinin katıldığı eyleme, öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da destek verdi.

TED Ankara Koleji'nin öğrenci sözcüsü Mert Ata Uzbilek okuduğu iklim bildirisinde, tüm dünyayı ve çevreyi tehdit eden bir afet olan iklim değişikliğine ve onun olumsuz sonuçlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiklerini belirtti. Dünyanın iklim ve çevre açısından daha kötüye gittiğini ve bir an evvel eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Uzbilek, daha kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi için ilgili bakanlıkları, belediyeleri, medya kuruluşlarını ve iş insanlarını göreve çağırdıklarını söyledi.

Ayrıca 105 öğrenciden oluşan bir grup, temiz enerjiye dikkati çekmek için bisikletleriyle kampüs çevresinde tur attı.

Eylem, okul orkestrasının konseri ve dans gruplarının gösterileriyle son buldu.

#iklim #küresel #küresel iklim değişikliği
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