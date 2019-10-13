Ankara'da otopark ücretlerine zam teklifi reddedildi

ANKARA (AA) - Ankara'da belediyeye ve iştiraklerine bağlı otopark ücretlerinin 1 liradan 10 liraya çıkarılmasını ön gören komisyon raporu, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı beşinci toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Yavaş, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Elmadağ Belediye Meclisi üyesi CHP'li Vahit Cansever'in ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Toplantıda daha sonra Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planları görüşüldü ve planlara ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Yavaş'ın toplantıdan ayrılması üzerine oturuma Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık etti.

Stratejik Plan'ın hayırlı olması temennisinde bulunan Ünal, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da "Maalesef yine üzücü bir haber aldık Nusaybin'den. Nusaybin'de 10 sivil şehidimiz daha var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. YPG/PKK terör örgütünü de lanetliyoruz, kınıyoruz. Maalesef sivillere karşı büyük bir acımasızlık içindeler." dedi.

Başkanlık yazıları ve komisyon raporlarının oylanmasıyla devam eden toplantıda Belediye ve iştiraklarına aitnin 1 liradan 10 liraya çıkarılmasını öngören komisyon raporu görüşmeye açıldı.

Otopark ücretlerinin 10 liraya çıkarılmasını öngören başkanlık yazısı, eylül ayındaki olağan toplantıda gündeme gelmiş, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na gönderilmişti.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, mevcut sorunun para ile değil, otoparkların yetersiz olmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Otopark sayıları ile kapasitesinin artırılması önerisinde bulunan Yalçın, ilgili komisyon raporunun reddinin oylanmasını istedi.

CHP Meclis Üyesi Haydar Demir ise otoparkların yetersizliği konusunda hemfikir olduklarını ancak otoparkların ikici el oto pazarları gibi kullanması dolayısıyla bunun zorunlu bir durum olduğunu söyledi.

Komisyon raporu, yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.