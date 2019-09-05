Son Dakika
"Türkiye'yi kim yönetiyorsa ona gittik, gideceğiz"
FETÖ'den aranan sözde "üst yönetici" yakalandı
GÜNCELLEME - Antalya'da LPG tankerinde yangın
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile görüştü
İtalya'da "ikinci Conte hükümeti" dönemi
Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Narlı’da batık gemi enkazı çıkarılıyor
Irak, hurma ithalatını yasakladı
Öğretmenin kayıp kaplumbağası otogarda bulundu
GÜNCELLEME- Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

- Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 kilogram esrar ile bin 150 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

Genel 05.09.2019, 10:44 05.09.2019, 11:01
Ankara'da uyuşturucu operasyonu
banner63

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 110 kilogram esrar ile bin 150 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

İlçede bir süredir uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Peçenek Mahallesi'ndeki çiftliğe baskın düzenledi.

Çiftliğin yakınlarında dişi Hint keneviri ekili bir tarla olduğunu belirleyen jandarma, yapılan incelemede çiftlikte uyuşturucu imal edildiğini tespit etti.

Aramada, bin 150 kök dişi Hint keneviri, 60 kilogram esrar ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Çiftlikteki A.Y. gözaltına alındı.

Çiftlikte üretilen uyuşturucunun satışının yapılacağını öğrenen ekipler, ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde de 50 kilogram esrar ele geçirdi, sürücü K.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler K.D. ile A.Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

#esrar #kahramankazan #uyuşturucu operasyonu
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@