Ankara merkezli sınav operasyonu
- Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi
SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Samsun'daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan avukat Ö.M.E, özel okul öğretmeni H.K. ile meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları A.T, O.Ç. ve N.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ö.M.E, A.T, O.Ç. ve N.H.K. ise adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma çerçevesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri görev yaptıkları Samsun'da sınava giren 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlemiş, zanlılar 3 gün önce gözaltına alınmıştı.
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