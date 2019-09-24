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Ankara merkezli sınav operasyonu

Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik operasyonda, sınava Mersin'de girdikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Genel 24.09.2019, 10:43 24.09.2019, 10:51
Ankara merkezli sınav operasyonu
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MERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sınava Mersin'de girdikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#polis #komiser yardımcılığı #operasyon #ankara #mersin
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