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Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı

Genel 13.10.2019, 12:08 13.10.2019, 20:08
Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü
Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi
Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde Ankara foto galerisi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ankara Kalesi'nin fotoğrafının da kullanıldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

#twitter #Cumhurbaşkanlığı #Ankaranın başkent oluşunun 96. yıl dönümü
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