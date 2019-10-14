ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının resmihesabından paylaşımda bulunuldu.

Ankara Kalesi'nin fotoğrafının da kullanıldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.