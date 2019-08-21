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Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
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Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos, Ankara’nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 20.08.2019, 22:35 20.08.2019, 23:01
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
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Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Ankara’nın Kazan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara, sabah saatlerindeki depremin ardından akşam saatlerinde de yine depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.11’de merkez üssü Ankara’nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara’nın birçok ilçesinde hissedildi. (Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)

Depremler Ne Kadar Sürecek?

Ünlü jeoloji mühendisi ve kamuoyunda bilinen deprem uzmanlarına göre, depremin devam edeceği zaman çok kısadır. Artçır depremin olduğu yerde önemli bir fay olmadığını, şu anda meydana gelen, deprem şiddetleri 5,5’e kadar çıkabilecek olan artçı depremlerin yakında son bulacağını belirtti.

Denizli çevresinde ufak tefek fayların olduğunu, uzun bir sürede deprem oluşturduğunu söyledi. Normalde, bir bölgedeki aktif faylar birbirini etkileyebilir.  Uzmanların deprem hakkında yaptığı açıklamada depremin meydana geldiği yerde, başka bir aktif fayın olmadığını, dolayısıyla bir tehlike söz konusu olmadığını belirtti.

Artçı Depremler Büyük Depremin Habercisi midir?

Deprem uzmanları öncü depremlerin büyük depremin habercisi olduğunu söylemek mümkün değildir. Artçı depremlerin meydana gelmesi normal bir olaydır. Bir yerde büyük deprem olduktan sonra, öncü depremler oluşmaya başlar. Bu öncü depremlerin boyutu ise zamanla küçülerek gider. Bölgedeki fay hattının durumuna bağlı olarak da, belki 3 ay belki 1 yıl sürebilir.

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