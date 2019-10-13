Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, yıl dönümü dolayısıylahesabından paylaşımda bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli Mücadele ve Cumhuriyetimizin kuruluş dönemi için tarihi bir öneme sahip güzel şehrimiz Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü kutluyorum. Bozkırdan, modern bir kent oluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.