Son Dakika
Ankara’yı sağanak vurdu
Ankara’da yoğun sağanaktan etkilenen bazı ilçelerde maddi hasar oluştu.
Genel 18.08.2019, 17:36 18.08.2019, 17:47
Ankara’yı sağanak vurdu
Ankara’da yoğun sağanaktan etkilenen bazı ilçelerde maddi hasar oluştu.
Bahçe duvarlarının çöktüğünü ve birçok evin çatısının uçtuğunu belirten Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, "5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bahçe duvarları çöktü ve bir çok ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinde kopmalar ve yollarda göçükler meydana geldi. Daha önce hiç bu şekilde bir yağışla karşılaşmamıştık. Şu an da altyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
(Bedri Sinan Taşpınar /İHA)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Denizlispor
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Çaykur Rizespor
|1
|3
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Antalyaspor
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Trabzonspor
|0
|0
|14. Malatyaspor
|0
|0
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Galatasaray
|1
|0
|18. Beşiktaş
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Menemen Belediyespor
|1
|3
|4. Osmanlıspor
|1
|3
|5. Adanaspor
|0
|0
|6. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|7. Altay
|0
|0
|8. Altınordu
|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Ümraniye
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
|10. Norwich City
|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
|12. Crystal Palace
|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Granada
|1
|1
|6. Villarreal
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0