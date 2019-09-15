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Anne Özlü’ye son görev
65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün annesi 91 yaşındaki Behiye Özlü, son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 15.09.2019, 15:49
65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün annesi 91 yaşındaki Behiye Özlü, son yolculuğuna uğurlandı.
Öğlen namazını müteakip Düzce’nin Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi Müminler Camii’nde kılınan cenaze namazına Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gazeteci Abdülkadir Selvi, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda sevenleri de katıldı. Müminler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Behiye Özlü, Çilimli İlçe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.(Selçuk Akyol/İHA)
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