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Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 15’inci gününe girdi.

Genel 17.09.2019, 10:45 17.09.2019, 11:08
Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 15’inci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 15’inci gününde 35 aile ile devam ediyor.

Çocuklarını beklediğini söyleyen Fatih Demir’in annesi Sevdet Demir, 5 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu aktararak ciğerinin yandığını söyledi. Demir, “Oğlum 5 yıldır kayıp, oğlumu arıyorum ciğerim yanıyor. Oğlumu vermeyene kadar gitmiyorum, neden kendi çocuklarını değil de fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, biz silah ve zalimler için doğurmadık. Çocuğumuzu getirsinler, bugün 15. gün, zalimler hiç kapıdan çıkmıyor demiyorlar bu anneler buraya gelmiş yaraları nedir demiyorlar. Ben götürmedim diyorlar, gelip yemin içsinler, neden çıkmıyorlar. Bütün dünyadan anneler gelsin, korkmasınlar ciğerlerinin hakkını arasınlar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Destek çığ gibi #Anneler direniyor #15. gün #diyarbakır
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