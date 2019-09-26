Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24’üncü günde 47’ye yükseldi.
Genel 26.09.2019, 12:28 26.09.2019, 12:37
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24’üncü günde 47’ye yükseldi.
Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişleri 24’üncü gününde devam ediyor. Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Ailelerin direnişi sürerken, sayı her geçen gün artıyor.
(Murat Başal/İHA)
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