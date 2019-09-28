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Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 26’ncı gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 26’ncı gününe girerken, oturma eylemine katılan aile sayısı 48’e yükseldi. Gaziantep’te oturan anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı (24) için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Genel 28.09.2019, 11:29 28.09.2019, 11:35
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 26’ncı gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 26’ncı gününe girerken, oturma eylemine katılan aile sayısı 48’e yükseldi. Gaziantep’te oturan anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı (24) için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 26’ncı gününde sürüyor. 26 gündür çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere her geçen gün yeni aileler katılmaya devam ediyor. Gaziantep’te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine geçti. Anne Cennet Kabaklı, “Oğlum 2015 yılında acemi birliğini Ankara’da yaptı. 10 günlük dağıtım iznine geldi. Usta birliği Ağrı çıktı. Ağrı’ya giderken Tunceli’ni’ Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldı. Kaçırıldığı sırada Müslüm ile Adil aynı otobüsteydi ve kaçırıldılar. O günden bu yana haber alamadık. Benim tek değil burada oturan bütün ailelerin evlatlarının bırakılmasını istiyorum. Gelsin artık. Bıraksınlar yavrularımızı” diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti ise devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#nöbet #evlat #hdp #anne
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