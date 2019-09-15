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Annelerin HDP önündeki eylemi 13’üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 13’üncü gününe girdi.

Genel 15.09.2019, 10:26
Annelerin HDP önündeki eylemi 13’üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 13’üncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 13’üncü gününde de devam ediyor. Asker oğlu Müslüm Altıntaş’ın kaçırıldığını belirten anne Songül Altıntaş, kendisinin de Kürt olduğunu, Kürt’ün hakkının böyle savunulamayacağını söyledi. Acılı anne, "Kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesiyim, bugün 13’üncü günümüz. Eylemimize devam ediyor, bırakmayı düşünmüyoruz ve çocuklarımızı almadan gitmiyoruz. Müslüm’ü bana versinler, ben de buradan kalkayım. PKK’ya sesleniyorum yeter artık bu millete yaşattıklarınız, çocuklarımızı bırakın. Çocuklarımız ve biz size bir şey yapmamışız. Bende Kürt’üm, Kürt’ün hakkını savunuyoruz diyorlar ya Kürt’ün hakkını savunuyorsanız benim çocuğumu bana versinler. Ben Şanlıurfa Halfetiliyim. Bizim hakkımızı böyle mi savunuyorlar? Oğlumu bana bıraksınlar, biz de buradan kalkalım” dedi.

(Murat Başal/İHA)
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