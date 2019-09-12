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Annelerin HDP önündeki oturma eylemi 10’uncu gününde
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin eylemi 10’uncu gününe girdi.
Genel 12.09.2019, 10:33
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, eylemlerine 10’uncu gününde de devam ediyor. Ya çocuklarının gelmesi ya da öldürülmeleri durumunda eylemlerine son vereceklerini belirten Saliha Edizer, çocuklarının gelmelerini beklediğini söyledi. Edizer, "Yakup Edizer’in annesiyim, İstanbul’dan geldim. Eyleme devam edeceğiz ve çocuklarımız gelene kadar da kalkmayacağız. Çocuklarımızı getirsinler, hep beraber burada direneceğiz. Gelip bizi öldürsünler ancak ölüm bizi buradan kaldırabilir. Bugün 10’uncu gün, Allah onları kahretsin” dedi.(İHA)
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