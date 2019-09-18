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Antalya'da 92 yaşındaki kadının bileziği gasbedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde darbedilerek bileziği gasbedilen yaşlı kadın, ağır yaralandı.

Genel 18.09.2019, 15:10 18.09.2019, 15:39
Antalya'da 92 yaşındaki kadının bileziği gasbedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde darbedilerek bileziği gasbedilen yaşlı kadın, ağır yaralandı.

Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce apartman önündeki kulübede darbedilerek kolundaki bileziği gasbedildi.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Çıldır'ı görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çıldır'ı Kumluca Devlet Hastanesine götürdü. Başına aldığı darbeler sonucu bilinç kaybı yaşadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Çıldır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, suç aleti baltayı olay yerinde buldu. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, evinin önünde oturduğu yaşlı kadınla sohbet ettiğini, evin arkasına doğru yürüyen ikiliden bir süre sonra şüphelinin olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Soruşturma sürüyor.

#darp #gasp #kumluca #Meydan Mahallesi #Zeynep Çıldır
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