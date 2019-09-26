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Antalya'da engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü
- Bedensel engelli kadının eşi aranıyor, kayınbiraderi gözaltına alındı
Genel 24.09.2019, 09:41 24.09.2019, 10:04
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.
Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B, sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.
Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B'yi gözaltına aldı.
İnan B'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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