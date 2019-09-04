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Antalya'da karı kocanın yargılandığı uyuşturucu davası

- Kepez'de ev ve iş yerlerinde 13 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan karı koca hakim karşısına çıkarıldı

Genel 04.09.2019, 10:06 04.09.2019, 14:34
Antalya'da karı kocanın yargılandığı uyuşturucu davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da ev ve iş yerlerinde 13 kilogram metamfetamin maddesi bulunan çiftin yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Nurten T. ile avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklardan Nurten T, temizlik yaparken daha sonradan içinde uyuşturucu olduğunu öğrendiği poşeti gördüğünü ve eline aldığında polislerin eve geldiğini iddia etti.

Sanık, uyuşturucunun kim tarafından getirildiğini ve evlerinde neden bulunduğunu bilmediğini öne sürdü.

Sanık Mehmet T. ise, soyadını bilmediği Bedel isimli Iraklı arkadaşının bir koli getirerek evlerine bırakıp daha sonra alacağını söyleyip gittiğini iddia etti.

Polisler baskın yapınca uyuşturucudan haberi olduğunu iddia eden Mehmet T, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben ve eşim uyuşturucu kullanmıyoruz. Uyuşturucu madde ticareti de yapmıyoruz." diyerek kendini savundu.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde polis ekiplerinin, 25 Mayıs'ta uyuşturucu madde depolandığı ve satışının yapıldığı iddia edilen eve düzenlediği operasyonda 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, Mehmet T. ve eşi Nurten T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise 12,5 kilo daha metamfetamin bulunmuştu. Tutuklanan sanıklar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

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