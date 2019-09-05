Son Dakika
Çukurova'da limon hasadı başladı
Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"
Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu
Bursa'da fabrika yangını
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

Antalya'da LPG tankerinde yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Genel 05.09.2019, 12:21 05.09.2019, 12:33
Antalya'da LPG tankerinde yangın
banner63

ANTALYA (AA) - Antalya'da LPG yüklü tankerde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda seyir halindeki İsmail A'nın kullandığı 34 US 3695 plakalı LPG tankerine, Ömer Güncü'nün idaresindeki 41 HU 507 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LPG yüklü tanker alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri ise olası bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bulvar, araç ve yaya trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Bu arada, kazada kamyonda bulunan bir kişinin yaralandığı ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, 4 saati aşkın sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında megafonla anons yapan polis ekipleri, vatandaşların olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Söndürme çalışmasına katılan bir itfaiye eri de hafif şekilde yaralanarak hastaneye götürüldü.

Tankerde 16 ton LPG bulunduğu belirtildi.

Kamyon şoförü Ömer Güncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, otogardan aldığı yeğeniyle Antalya Toptancı Haline doğru seyir halinde olduğu sırada bulvardaki araçların bir anda durduğunu, fren yapmasına rağmen önündeki tankere arkadan çarptığını ifade etti.

Güncü, "LPG tankeri çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Can kaybı çok şükür yok. Umarım bir an önce söner." dedi.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

#antalya #itfaiye #tanker #yangın
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@