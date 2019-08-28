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Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını
- Yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Genel 28.08.2019, 12:14 28.08.2019, 18:13
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, meyve bahçesi ve çalılık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle meyve bahçelerine sıçradı. Alevlerin yerleşim birimlerine, seralara ve ormana sıçramaması için 9 itfaiye aracı ve 30 personelle karadan, helikopterle de havadan müdahale ediliyor.
Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede yaşayanlar da hortumlarla ve tarımsal sondaj suyuyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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