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Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını

- Kepez'de yerleşim yerlerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çaba sarf edilen yangın söndürüldü - Alevler, su deposunda, seralarda ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Genel 28.08.2019, 13:27 28.08.2019, 17:00
Antalya'da meyve bahçesi ve çalılık yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meyve bahçesi ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Duraliler Mahallesi'nde, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait su deposunun yanındaki çalılık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle meyve bahçelerine sıçradı. Alevlerin yerleşim birimlerine, seralara ve ormana sıçramaması için 9 itfaiye aracı ve 30 personelle karadan müdahale edildi.

Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 8 arazözle de yangına müdahale edilirken, bölgede yaşayanlar da hortumlarla ve tarımsal sondaj suyuyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı bölgede elektrik kesildi. Alevlerin sıçraması sonucu ASAT'ın su deposundaki bazı konteynerlerde hasar oluştu.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın, bazı seralarda, meyve bahçelerinde ve çalılık alanda zarara neden oldu.

#Duraliler #Kepez #meyve bahçesi #yangın
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