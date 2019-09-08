Antalya'da orman yangını

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı.

Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.