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Antalya'da orman yangını

- Kaş ilçesindeki yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor - Çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye sevk edildi

Genel 02.09.2019, 14:52 02.09.2019, 17:14
Antalya'da orman yangını
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.

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