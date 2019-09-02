Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Antalya'da orman yangını
- Kaş ilçesindeki yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor - Çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye sevk edildi
Genel 02.09.2019, 14:52 02.09.2019, 17:14
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.
Yeni Sayımız