Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiası

- Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre: - "Cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır"

Genel 30.08.2019, 16:22 30.08.2019, 19:25
Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiası

ANTALYA (AA) - Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ilçede hayatını kaybeden Rus turistin organlarının çalındığı iddialarına ilişkin, "Kesin ölüm sebebinin teşhisi için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Emre, yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Alanya'da hayatını kaybeden Rus turist Sofia Lanshakova'nın (17) organlarının çalındığı yönünde iddiaların yer alması üzerine basın açıklaması yapma zorunluluğunun oluştuğunu belirtti.

Lanshakova'nın 13 Temmuz 2019'da iki günlük karın ağrısı şikayetiyle önce Mahmutlar Mahallesi'ndeki özel bir kliniğe ardından da aynı şikayetle özel hastaneye kaldırıldığını, yarım saat sonra da hayatını kaybettiğini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığınca turist üzerinde muayene ve otopsi işlemi yapılarak adli tıp uzmanınca kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmesi kararı verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde 14 Temmuz 2019'da müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirleneceği belirtilerek, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Viacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin teşhisi için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır."

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Temmuz'da, bir restoranda yediği yemekten sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus turist Sofia Lanshakova, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılığın başlattığı incelemede, cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

#açıklama #Alanya #Başsavcılık #rus #Sofia Lanshakova #Şüpheli Ölüm #turist
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@