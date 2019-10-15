Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selim Polat'ın kullandığı, sivil eğitim uçağının kalkış sırasında kaktüs ağaçlarına çarptığı öğrenildi.

Uçaktaki Polat ile yanındaki Ersin Bilen, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kaza kırım ekibi beklendiği bildirildi.