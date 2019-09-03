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Antalya'da tedavi gören Somalili çocuk yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Somali'de doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Somali'deki evlerinde meydana doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan Hamda Abdullahi Mohamed (15),...

Genel 03.09.2019, 14:07 03.09.2019, 16:16
Antalya'da tedavi gören Somalili çocuk yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Somali'de doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan çocuk, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Somali'deki evlerinde meydana doğal gaz patlaması sonucu ağır yaralanan Hamda Abdullahi Mohamed (15), iki ay önce uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Vücudunun yüzde 50'sinde alev yanığı olduğu belirtilen Hamda, 6 Ağustos'ta yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Hamda, tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Hamda'nın cenazesinin, Somali'ye gönderileceği öğrenildi.

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#Akdeniz Üniversitesi #somali #tedavi #Yanık
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